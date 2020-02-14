В Харькове у девушки на улице обнаружили около 200 свертков с наркотиками

14 февраля 2020 г. 20:50
1092 просмотра

В Шевченковском районе Харькова патрульные обнаружили девушку, которая, вероятно, причастна к распространению наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Во время пешего патрулирования района патрульные заметили молодую девушку, которая находилась за гаражами во дворе дома.

Заметив патрульных, девушка попыталась избежать с ними встречи.

Во время общения с правоохранителями она заметно нервничала.

На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные к обращению вещества, сообщила, что у нее в рюкзаке есть 193 свертка с наркотическими веществами.

Девушка также сообщила, что эти свертки она переносит с целью распространения путем так называемых "закладок".

У нее изъяли 83 свертка с кристаллическим веществом, 60 свертков с белым порошкообразным веществом и 50 свертков с веществом, вероятно, растительного происхождения.

Также девушка указала 26 мест, где она уже успела разложить подобные свертки.

На место была вызвана следственно-оперативная группа

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.