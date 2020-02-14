В Харькове у девушки на улице обнаружили около 200 свертков с наркотиками

В Шевченковском районе Харькова патрульные обнаружили девушку, которая, вероятно, причастна к распространению наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Во время пешего патрулирования района патрульные заметили молодую девушку, которая находилась за гаражами во дворе дома.

Заметив патрульных, девушка попыталась избежать с ними встречи.

Во время общения с правоохранителями она заметно нервничала.

На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные к обращению вещества, сообщила, что у нее в рюкзаке есть 193 свертка с наркотическими веществами.

Девушка также сообщила, что эти свертки она переносит с целью распространения путем так называемых "закладок".

У нее изъяли 83 свертка с кристаллическим веществом, 60 свертков с белым порошкообразным веществом и 50 свертков с веществом, вероятно, растительного происхождения.

Также девушка указала 26 мест, где она уже успела разложить подобные свертки.

На место была вызвана следственно-оперативная группа

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.