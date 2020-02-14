В Харькове у девушки на улице обнаружили около 200 свертков с наркотиками

В Шевченковском районе Харькова патрульные обнаружили девушку, которая, вероятно, причастна к распространению наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Во время пешего патрулирования района патрульные заметили молодую девушку, которая находилась за гаражами во дворе дома.
Заметив патрульных, девушка попыталась избежать с ними встречи.
Во время общения с правоохранителями она заметно нервничала.
На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные к обращению вещества, сообщила, что у нее в рюкзаке есть 193 свертка с наркотическими веществами.
Девушка также сообщила, что эти свертки она переносит с целью распространения путем так называемых "закладок".
У нее изъяли 83 свертка с кристаллическим веществом, 60 свертков с белым порошкообразным веществом и 50 свертков с веществом, вероятно, растительного происхождения.
Также девушка указала 26 мест, где она уже успела разложить подобные свертки.
На место была вызвана следственно-оперативная группа
В дальнейшем делом будут заниматься следователи.