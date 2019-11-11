В Харькове у женщины в поезде нашли старинные монеты

Монеты, которые, возможно, представляют культурную и историческую ценность, пыталась вывезти в Россию гражданка Украины на поезде, следовавшем через Харьков.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Старинные монеты обнаружили харьковские пограничники совместно с таможенниками во время оформления поезда «Кривой Рог - Москва» у женщины- пассажира поезда. Она спрятала их среди личных вещей.

Правоохранители обнаружили всего девять монет из металла желтого цвета, датированных 19 и 20 веком.

Находки передали представителям таможенной службы.

Сейчас продолжается экспертиза по установлению культурной и исторической ценности найденного.