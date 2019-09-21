В Харькове учредили премии в области права

24 сентября во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого на ул. Пушкинской, 88 состоится церемония вручения премий «За выдающийся вклад в сфере частного права» и «За выдающийся вклад в области публичного права».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Вручение состоится в рамках открытия III Харьковского международного юридического форума, который пройдет в Харькове с 24 по 28 сентября. Начало мероприятия – в 10:00.

Как отмечают основатели премий, награда является признанием активной и плодотворной работы для популяризации юридического образования и науки. Их цель - содействие развитию науки частного и публичного права, поощрения активной популяризации наиболее актуальных направлений правовых исследований и эффективной популяризации юридической науки и образования в Украине.

Премии в области права были учреждены в 2019 году организационным комитетом III Харьковского международного юридического форума, а также ведущей адвокатской фирмой «Шкребец и партнеры» совместно с Балтийско-Украинским центром образования, исследований и инноваций.

Их лауреатами могут стать преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научных организаций, представители юридического бизнеса, госслужащие независимо от их ведомственной принадлежности, общественные деятели.