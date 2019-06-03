В Харькове установили рекорд Украины по самой массовой игре в шахматы среди детей

1-го июня, в День защиты детей, в харьковском Центральном парке имени Горького состоялся сеанс одновременной игры в шахматы.

В этом мероприятии, организованном Харьковской областной федерацией шахмат был установлен рекорд по самой массовой игре в шахматы среди детей.

Президент федерации Александр Грановский, давший старт этому уникальному сеансу одновременной игры, отметил, что идея состояла в том, чтобы приурочить рекорд именно ко дню защиты детей.

«Это совершенно уникальное событие. Никогда еще в истории Украины и, соответственно в истории Харькова одновременно не играли в шахматы почти 600 детей. Поэтому эта идея очень свежая, новая. Мы все этой идеей очень загорелись».

Ровно в тот момент, когда игроки сделали первый ход, представитель Национального реестра рекордов Украины зафиксировал, что в сеансе одновременной игры принимают участие 566 детей.

Это дети школьного и дошкольного возрастов. Их соперниками стали ведущие гроссмейстеры и детские тренеры. Каждый тренер играл с более чем десятком учеников.

После окончания игры каждый участник получил медаль за участие в рекорде Украины.

«Мы очень быстро проверили, а есть ли готовность у детей приехать с помощью родителей сюда, в парк Горького и поиграть в шахматы. Такая готовность у детей была. И мы сделали все, что от нас зависит, как мне кажется, на очень высоком уровне, и организовали такой турнир. Я уверен, что он останется в памяти как детей, так и их родителей», - подытожил Александр Грановский.

На мероприятии также присутствовал мэр Харькова Геннадий Кернес. Он поблагодарил Александра Грановского за великолепную организацию и сказал, что испытывает чувство гордости за то, что именно в Харькове установлен такой рекорд.