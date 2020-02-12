В Харькове увековечили память известного украинского ученого

В Харькове сегодня открыли мемориальную доску академику Юрию Волянского. Ученый руководил Харьковским институтом микробиологии и иммунологии имени Мечникова в течение 30 лет. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет.

Андрей Волянский, сын Ю. Волянского, иммунолог, вакцинолог

К сожалению, история идет своим путем и многое забываеться. У моего отца всегда было в кабинете много людей. То есть, это тысячи людей за годы или десятки тысяч, и приятно, что все же спустя 6 лет несколько человек из разных городов Украины смогли приехать, чтоб еще раз что-то вспомнить и поговорить

Юрий Волянский - известный украинский ученый в области микробиологии и иммунологии. Он создавал новые направления в науке, автор более десятка препаратов, принятых к изготовлению в Украине и за рубежом. Ему - первому в истории независимой Украины присвоили звание Заслуженного деятеля науки и техники. Он жил робой - говорят те, кто был с ним знаком.

Алена Благовещенска, председатель обл.комитета профсоюза медицинских работников

Я лично очень много общалась с Юрием Леонидовичем, это действительно талантливейший человек, организатор здравоохранения. Он никогда не стоял в стороне, в стороне от всех событий, которые происходили в обществе, в медицинском обществе

Тех, кто лично имел возможность учиться или работать вместе с профессором Волянским ученый состав Института имени Мечникова пригласил на научную конференцию, посвященную памяти ученого.

Валерий Минухин, директор Института микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова

Эта конференция не носит локальный характер только для Харькова, для ученых Харькова и Харьковской области. Потому что за 30 лет руководсвом института Юрий Леонидович подготовил большую плеяду учёных

На конференции ученые охватили широкий круг актуальных вопросов микробиологии, иммунологии и вакцинологии. А также обсудили ситуацию с коронавирусом.