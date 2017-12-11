В Харькове во время присяги срочник сделал предложение своей девушке

Они клянутся в верности и преданности украинскому народу и обещают защищать Украину. В воинской части 3017 сегодня торжественно заступили на службу полсотни срочников.

Станислав Басараб, заместитель командира воинской части 3012

Военнослужащие срочной службы будут проходить подготовку только инструкторами, более качественная подготовка, научим, и после этого они будут самостоятельно выполнять задания Нацгвардии

А вот финал торжеств для большинства присутствующих стал полной неожиданностью - один из новобранцев приглашает на плац свою девушку и произносит слова уже другой клятвы.

Я всегда буду тебя поддерживать, все препятствия мы преодолеем вместе. Я очень сильно тебя люблю

Кольцо, цветы и уверенное "да" будущей невесты. Виктория говорит – сюрприз удался. За несколько недель подготовки к присяге ее Михаил даже не намекнул, что сделает предложение.

Виктория Мухортова

Честно я не знаю. У меня до сих пор все трусится. Приятно.

Ей 18, ему 20. Познакомились семь месяцев назад - 9 мая, в парке, после праздничного концерта на площади в родном Краснограде. Организовать необычное признание парню помогали офицеры и, конечно, родственники.

Юлия Романовская, мать Михаила

Сказал надо помочь. В телефонном режиме все решалось, привозилось, передавалось. Думаю, все получилось.

А вот Михаил немного нервничает, он не все успел сказать своей любимой в той короткой речи на плацу.

Михаил Романовский, солдат Нацгвардии в / ч 3017

Я готовился почти две недели, я писал, писал, черкал, писал ... Все сам писал. Волновался и сократил. Очень жаль, что я не сказал дословно

Свадьба будут планировать уже в новом году - вместе со всеми родственниками.