В Харькове выявили пьяного водителя, который вез жену и ребенка

28 мая 2018 г. 12:38
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Утром 27 мая на 4 км дороги к международному аэропорту города Харькова за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль "ЗАЗ 968". Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Кроме водителя, в авто находились женщина и 4-летний ребенок.

Во время общения с водителем "ЗАЗ 968" полицейские обнаружили, что он нетрезв.

Инспекторы предложили мужчине  в присутствии свидетелей на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер".

Мужчина согласился.

Результат осмотра составил 2,51 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 12 раз (норма 0,2 промилле).

Патрульные составили на водителя административные материалы о нарушении Правил дорожного движения, а также управление транспортным средством с признаками опьянения.

Автомобиль передали трезвому  водителю.

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