В Харькове выявили пьяного водителя, который вез жену и ребенка

Утром 27 мая на 4 км дороги к международному аэропорту города Харькова за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль "ЗАЗ 968". Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Кроме водителя, в авто находились женщина и 4-летний ребенок.
Во время общения с водителем "ЗАЗ 968" полицейские обнаружили, что он нетрезв.
Инспекторы предложили мужчине в присутствии свидетелей на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер".
Мужчина согласился.
Результат осмотра составил 2,51 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 12 раз (норма 0,2 промилле).
Патрульные составили на водителя административные материалы о нарушении Правил дорожного движения, а также управление транспортным средством с признаками опьянения.
Автомобиль передали трезвому водителю.