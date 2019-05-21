В Харькове за нападения на женщин в лифтах задержали насильника-рецидивиста - Аброськин

В Харькове задержали серийного насильника-рецидивиста, который нападал на женщин в лифтах многоэтажек.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в октябре 2018 года мужчина ворвался в квартиру вслед за девушкой, 2002 года рождения, которая возвращалась домой из школы, и пытался изнасиловать, но девушка вырвалась и стала громко звать на помощь, поэтому преступник скрылся.

В феврале 2019 злоумышленник в лифте многоэтажки изнасиловал 22-летнюю девушку.

Также в феврале он попытался изнасиловать еще одну девушку, которая возвращалась домой от репетитора. Злоумышленник вошел вслед за ней в лифт и сразу начал ее бить, но лифт остановился, и преступник скрылся.

8 февраля 2019 на улице он встретил еще одну свою жертву – 18-летнюю девушку. Угрожая ей ножом, злоумышленник повалил ее на землю и начал душить, но девушка стала громко звать на помощь, и преступник бросил ее и скрылся.

Уже 9 февраля 2019 злоумышленник вновь совершил нападение на молодую женщину в лифте многоэтажного дома: он избил свою жертву и принуждал к половому акту. Однако крики девушки услышал житель дома, который выбежал на лестницу и спас девушку. Преступнику удалось скрыться с места преступления.

И уже в первых числах мая в полицию обратилась молодая женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина в лифте многоэтажного дома пытался с использованием насилия в отношении нее удовлетворить половую страсть неестественным способом, рассказал Аброськин.

И только 15 мая 2019 года злоумышленника задержала полиция.

Им оказался житель Харьковской области, 1972 года рождения, ранее судимый: в 1996 году за умышленное убийство и изнасилование; в 2005 году за серию изнасилований и насильственных удовлетворений своей половой страсти неестественным способом сроком на 14 лет лишения свободы, однако в 2017 году был освобожден досрочно.