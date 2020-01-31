В Харькове задержали подозреваемого в ограблении инвалида

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к грабежу.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, полицейские прибыли на сообщение о грабеже в Индустриальном районе города.

По предварительной информации, к инвалиду второй группы подошел неизвестный и попросил у него телефон для звонка. Получив отказ, мужчина выхватил телефон у пострадавшего с рук.

Патрульные опросили потерпевшего и в ходе отработки информации менее чем за час нашли мужчину, похожего по описанию.

Патрульные обнаружили вероятного грабителя, когда тот направлялся вместе со своим товарищем в ломбард, а при себе имел мобильный телефон потерпевшего.

В дальнейшем причастность мужчины к преступлению будут устанавливать следователи.