В Харькове заправку WOG заблокировали автомобилисты из-за некачественного бензина

В Харькове водители блокируют заправку WOG, расположенную на улице Шевченко, 41. По словам автовладельцев, на АЗС им залили некачественный бензин, после чего машины пришлось "реанимировать" на СТО. Теперь харьковчане пытаются вернуть потраченные на ремонт деньги, однако руководство крупной сети отказывается от диалога как с пострадавшими, так и с журналистами.

Напомним, первый раз местные автовладельцы столкнулись с проблемами на заправке WOG в начале октября. Тогда около десятка машин, которые заправились на перекрестке улицы Броненосца Потемкина и Московского проспекта, уехали на эвакуаторе.

Тогда компания пообещала всем пострадавшим возместить средства на ремонт, а также подарить по баку бензина. Происшествие представители сети АЗС связали с попаданием воды в резервуар с топливом. Спустя пару недель ситуация повторилась - но уже на улице Шевченко, 41.

По словам автовладельца Александра Гринюка, седьмого октября он залил 30 литров 95-го бензина, проехал несколько километров - и машина заглохла. На станции техобслуживания мужчине пришлось чистить топливную систему: по словам специалистов, туда попала посторонняя жидкость. Как выяснилось позже, с такими же проблемами столкнулись еще трое автовладельцев.

"Восьмого и девятого октября мы приезжали, хотели пообщаться, никого тут не было. Написали в полицию, написали региональному менеджеру. Нам пообещали, что компенсируют траты на СТО. Прошло 10 дней - и ничего. Поэтому 17 октября в обед мы перекрыли въезд на АЗС. Хотим добиться диалога с руководством", - говорит Александр.

Среди пострадавших - и Юрий Степанов, представитель правового сообщества "Накипело". По словам мужчины, он заправил свой автомобиль Peugeot дизелем - после чего бортовой компьютер сразу же показал несколько ошибок, а через время двигатель вообще начал дымить. Сейчас автомобилист - среди тех, кто с плакатами расположился около въезда на АЗС.

"Мы информируем граждан о том, что здесь они могут попасть в такую очень неприятную ситуацию. Хочешь? Хорошо. Мы убираем эту табличку и водитель заезжает. Конфликтов ни с кем не было", - говорит харьковчанин.

По словам пострадавших, руководство сети не идет на контакт и не хочет компенсировать автовладельцам их траты.

Причем комментировать ситуацию отказались как в харьковском офисе компании, так и на горячей линии WOG. Не более общительной оказалась и руководитель АЗС по имени Екатерина.

"Ничего говорить никто не будет", - заявила девушка и скрылась в офисе.

Как отмечается, из-за позиции своих сотрудников компания WOG уже несет убытки.

Приехавшие заправиться водители, узнав, в чем проблема, сразу покидают АЗС.