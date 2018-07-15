В Харькове живодеры разгромили мини-приют и убили кошек и котят

15 июля 2018 г. 16:30
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В Харькове 15 июля ночью неизвестные живодеры ворвались в мини-приют, который местная жительница обустроила в нежилом доме, разгромили дом и порубили кошек и котят.

Об этом сообщила харьковская зоозащитница Марина Суркова на своей странице в Фейсбук.

Орудие убийства – лопата – осталось лежать на месте.

Эту информацию подтвердили в полиции.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в нежилом доме женщина держала 9 котят. Неизвестные убили всех животных. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в ЕРДР.

Как сообщила зоозащитница, трупы животных следователи изъяли на экспертизу, сняли отпечатки пальцев с орудия преступления и составили протоколы.

Подробности правоохранители выясняют.

 

 

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