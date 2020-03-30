В харьковских многоэтажках начали дезинфицировать подъезды

Бригады Городской дезинфекционной службы «Чистый дом Украина» сегодня, 30 марта, приступили к санитарной обработке подъездов в жилых домах с целью профилактики распространения коронавируса в Харькове. Как сообщил начальник отдела обслуживания жилого фонда КП «Жилкомсервис» Ярослав Саган, обработку проводят пять бригад городской дезинфекционной службы, которые работают во всех районах города.

«В течение полутора недель мы планируем обработать 3 тыс. подъездов в 900 жилых домах. После чего приступим к обработке оставшихся, и когда обойдем все дома, начнем процесс дезинфекции по второму кругу. Мы будем проводить санитарную обработку до тех пор, пока не прекратится опасная ситуация в Харькове», - подчеркнул Ярослав Саган.

По словам работников службы, обработка проводится раствором аммония, который является эффективным средством для дезинфекции и широко используется для этих целей в разных странах, в том числе в США. При этом средство не представляет опасности для людей и домашних животных.

«Средство называется «Саникон» – это дезинфектант, который борется с разного рода вирусами и бактериями, в том числе с COVID-19. Обработка одного подъезда занимает 20-40 минут. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей – это лифты, входная группа и первый этаж», - рассказал дезинфектор Александр Лямин.

Всего за день бригады дезинфекторов планируют обрабатывать около 300 подъездов. Работы проводятся с 9:00 до 17:00. Графики обработки размещаются заранее на подъездах домов.

Также начальник Городской дезинфекционной службы «Чистый дом Украина» Валерий Герман сообщил, что в арсенале предприятия есть аэрозольный генератор холодного тумана, который позволяет дезинфицировать открытые территории большой площади и в случае необходимости также будет задействован для борьбы с коронавирусом.

«Это уникальная машина американского производства, которая может обрабатывать открытые территории любыми дезсредствами. За день с ее помощью можно продезинфицировать от 10 до 40 га. Мы обрабатываем, в основном, парки и частные территории, но если будет необходимость, то начнем обрабатывать тротуары и улицы», - отметил Валерий Герман.