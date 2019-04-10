В харьковское отделение Нацсовета по ТВ назначили нового руководителя.

Как сообщили в Нацсовете, представителем Национального совета по телевидению и радиовещанию в Харьковской области стала Мария Андреас, победившая в конкурсе, который прошел 27 марта.

В нем принимали участие 4 кандидата на должность представителя в Харьковской области.

Результат победившей на конкурсе харьковчанки - 3,45 балла.

Ранее представителем Нацсовета в Харьковской области работал Евгений Маслов, который был освобожден от должности в связи с окончанием каденции.