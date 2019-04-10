В харьковское отделение Нацсовета по ТВ назначили нового руководителя

10 апреля 2019 г. 13:35
95 просмотров

В харьковское отделение Нацсовета по ТВ назначили нового руководителя.

Как сообщили в Нацсовете, представителем Национального совета по телевидению и радиовещанию в Харьковской области стала Мария Андреас, победившая в конкурсе, который прошел 27 марта.

В нем принимали участие 4 кандидата на должность представителя в Харьковской области. 

Результат победившей на конкурсе харьковчанки - 3,45 балла.

Ранее представителем Нацсовета в Харьковской области работал Евгений Маслов, который был освобожден от должности в связи с окончанием каденции.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.