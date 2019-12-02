В харьковском метро установили 200 валидаторов для «Е-ticket»

На станциях Харьковского метрополитена установили 200 валидаторов и 81 терминал самообслуживания для продажи и пополнения электронного билета «Е-ticket».

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Напомним, система «Электронный билет» внедрена в наземном электротранспорте города (трамвай, троллейбус) внедрена с декабря 2017-го.

«На весь подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, установили 451 бортовой компьютер и смонтировали 1419 валидаторов регистрации проезда. На трамвайных и троллейбусных остановках города установлены и круглосуточно функционируют 170 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов для проезда (разовые и электронные)», сказано в сообщении.

По состоянию на 1 декабря 2019 года 200 валидаторов установлены и подключены в 50 вестибюлях 30 станций метрополитена.