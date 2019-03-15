В харьковском супермаркете посетитель перерезал себе вены (видео)

15 марта 2019 г. 11:59
Автор: Светлана Еченина
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В супермаркете «АТБ» посетитель вскрыл себе вены.

Инцидент произошел в супермаркете, который находится на проспекте Александровском в Индустриальном районе Харькова.

По словам очевидцев, мужчина, будучи навеселе, с приятелем пришел в супермаркет. На кассе у него возник конфликт с двумя охранниками. В ходе словесного конфликта посетитель начал раздеваться, а затем возле камер хранения вскрыл себе вены.

На место происшествия охранники вызвали медиков.

В это время друг посетителя помог ему одеться и вывел на крыльцо.

На место прибыли две бригады скорой помощи.

Сначала мужчина хотел отказаться от госпитализации, однако медики уговорили его на осмотр и увезли в направлении 25-й городской больницы, которая находится неподалеку.

Фото с места происшествия были опубликованы в соцсетях.

Как сообщили в полиции, по данному поводу обращений от граждан к ним не поступало.

 

Видео: 

MOV 0552

АТБ

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