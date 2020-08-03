В харьковской инфекционке будет еще одно отделение реанимационной помощи

В областной инфекционной больнице создадут дополнительное отделение реанимационной помощи. Для этого уже определили помещение, в ближайшее время начнется его реконструкция. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

«Существующее отделение интенсивной терапии инфекционки рассчитано на 6 коек. Сегодня мы развернули там уже 12 коек. Понятно, что в таких условиях медицинским работникам крайне трудно работать. Поэтому в ближайшее время мы начнем реконструкцию одного из отделений больницы для увеличения возможности принимать тяжелых больных», - рассказал заместитель председателя ХОГА.

По словам директора инфекционки Павла Нартова, поток пациентов с коронавирусной болезнью не уменьшается. Больница практически все время переполнена.

«Потребность расширять отделение интенсивной терапии есть. Мы выделили помещение и вместе с областной администрацией решаем вопрос о проекте реконструкции», - отметил директор учреждения.

На сегодня в больнице, рассчитанной на 240 коек, находятся 238 больных.

«На выходные количество больных всегда больше, потому что мы не выписываем тех, кто выздоровел. Но в принципе постоянно до 240 больных мы на себя берем», - уточнил Павел Нартов.

В связи с увеличением случаев коронавирусной болезни на Харьковщине областная администрация требует от органов полиции более строго контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий.

«Мы в пятницу провели заседание комиссии по техногенной и экологической безопасности - и оставили все карантинные мероприятия в области. Также требуем от полиции усилить работу в местах скопления людей и в транспорте. Потому что многие люди обращают внимание, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что скорее всего заразились в метро, ​​супермаркете или маршрутке», - отметил Тарас Пастух.

При этом он добавил, что общая летальность от болезней в этом году в области меньше, чем в предыдущие годы.

«У нас нет статистики в разрезе диагнозов, но общие цифры говорят о том, что смертность меньше. Сегодня люди не занимаются самолечением, потому что значительно больше страха. Они обращаются к врачам, гораздо быстрее обнаруживают болезни и получают соответствующее лечение. Это еще один сигнал о том, что не надо заниматься самолечением. Нужно обращаться за профессиональной помощью», - подчеркнул заместитель председателя ХОГА.

Также он сообщил о том, что уже на этой неделе медицинские работники заведений области, которые переболели COVID-19, начнут получать выплаты из областного бюджета.

«С этой недели руководители медучреждений уже могут подавать документы. 11 пакетов уже подано, в конце недели будет первое заседание комиссии, и уже на этой неделе будут первые выплаты. Хочу успокоить медработников: функция комиссии - проверить наличие всех документов. Комиссия не будет проводить никаких расследований и проверок. Есть все документы - комиссия будет принимать положительное решение», - отметил Тарас Пастух.

В настоящее время COVID-19 переболели 392 медработника Харьковщины.