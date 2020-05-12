В харьковской инфекционной больнице начали проверку из-за смерти 62-летнего мужчины

Департамент охраны здоровья Харьковской ОГА проводит проверку областной инфекционной больницы с привлечением экспертных специалистов из-за смерти 62-летнего жителя поселка Александровка. Об этом сообщает Суспильне:Харьков.

Накануне родственница умершего заявила, что мужчина мог заразиться коронавирусом именно в больнице.

"Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу после боли в почках. Симптомов коронавирусной инфекции у него не было, первые тесты тоже были отрицательные", - сообщила невестка Маргарита Шевцова.

По ее словам, тестю сначала поставили неправильный диагно - пневмония. Из-за этого его поместили в палату к людям с различными заболеваниями. У одного из них потом подтвердили COVID-19 , он "заразил целый этаж".

Через неделю после госпитализации у тестя начались проблемы с дыханием, а также упал уровень воздуха в крови. Его перевили в реанимацию для кислородной поддержки. 7 мая мужчина скончался.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 22 мая.

Правда, после 11 мая карантинные ограничения ослабят по всей Украине, кроме Черновицкой области, где зарегистрировано наибольшее число больных коронавирусом. Там Комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении адаптивного карантина на территории региона.

В частности, правительство разрешило посещать парки, скверы и зоны отдыха. С 12 мая смогут работать объекты индустрии красоты и некоторые магазины, расположенные в отдельных помещениях.

Также планируют открыть летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности. Восстановится оптовая и розничная торговля, начнут работать стоматологи, нотариусы и сервисы бытовой техники. Также планируют разрешить проведение командных тренировок спортсменов.