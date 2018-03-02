В Харьковской области ищут пропавшую женщину

02 марта 2018 г. 17:34
204 просмотра

Правоохранители Харьковской области разыскивают пропавшую Татьяну Титоренко, 1982 года рождения, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Женщина 27 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост около 167 см, волосы черные, темные глаза.

Женщина была одета в черный пуховик, красный шарф, черные лосины, черные замшевые сапоги. Имеет шрам на лице и на обоих предплечьях.

Правоохранители просят владеющих информацией о разыскиваемой  сообщить ее в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным способом.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.