В Харьковской области ищут пропавшую женщину

Правоохранители Харьковской области разыскивают пропавшую Татьяну Титоренко, 1982 года рождения, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Женщина 27 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост около 167 см, волосы черные, темные глаза.

Женщина была одета в черный пуховик, красный шарф, черные лосины, черные замшевые сапоги. Имеет шрам на лице и на обоих предплечьях.

Правоохранители просят владеющих информацией о разыскиваемой сообщить ее в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным способом.