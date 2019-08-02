 

В Харьковской области перекрыли канал нелегальной миграции в РФ

02 августа 2019 г. 12:49
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В Харьковской области правоохранители перекрыли канал нелегальной миграции в соседнее государство,  сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в состав преступной группы вошли пять человек - гражданин Российской Федерации, два харьковчанина и два жителя Луганской области. 

Их задержали при организации и попытке незаконной переправки через государственную границу Украины двух нелегалов.

Установлено, что группа злоумышленников переправляла через государственную границу Украины вне пунктов пропуска нелегалов с территории Украины в Российскую Федерацию и из Российской Федерации в Украину. 

Задержанные извещены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. 

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

 

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