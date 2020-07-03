В Харьковской области за сутки - 48 заболевших коронавирусом

В Харьковской области по состоянию на 9:00 3 июля выявлено 48 новых заболевших коронавирусом.

По данным мониторинга СНБО, всего в Харьковской области - 2255 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За последние сутки в области зафиксировано три летальных случая, таким образом, всего от коронавируса в регионе умерли 87 человек, выздоровели 30 пациентов (всего - 1167 человек).

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев Covid-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27 умерли.

По информации Центра Общественного здоровья Украины, по состоянию на утро 3 июля в Украине зафиксировано 46 763 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 212 - летальные, 20 558 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 876 новых случаев заболевания. Всего проведено 690 953 тестирования методом ПЦР.