В Харьковской области за убийство и разбой арестовали мужчину

Суд взял под стражу 29-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении и умышленном убийстве пожилой соседки, совершенном из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украина).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексея Кушнаренко, подозреваемый помогал 78-летней женщине по хозяйству - несколько дней расчищал двор ее дома от снега. В один из дней он увидел, что почтальон принес женщине пенсию, и решил отобрать у нее деньги.

Злоумышленник позвал женщину в дом, схватил со стола нож и напал на нее. Пенсионерке удалось выбить нож из рук нападавшего и выбежать во двор. Злоумышленник догнал свою жертву, повалил ее на землю и несколько раз ударил по голове лопатой.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленник забрал около 1 тысячи гривен, которые нашел в доме, и 4 дня пьянствовал на эти деньги в доме убитой. Тело женщины все это время лежало на дворе. Его нашли соседи, которые долгое время не видели бабушку и забеспокоились. Они и вызвали полицию.

Следствие назначило ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическую.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.