В ХОГА рассказали о льготах участникам АТО и ООС

О программах поддержки военных, которые действуют в Харьковской области, рассказала первый заместитель директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Татьяна Бабенко в ходе брифинга 13 июля, сообщает пресс-служба ХОГА.

По ее информации, на данный момент на учете в органах соцзащиты области находятся 13,5 тыс. участников АТО и ООС. Из них 204 имеют инвалидность вследствие войны. Кроме того, в регионе насчитываются 268 членов семей погибших военнослужащих.

Помощь этим категориям граждан предусмотрена двумя областными программами - социальной защиты населения и социальной поддержки участников АТО.

Первая программа предусматривает ежегодную материальную помощь, которая выплачивается ко Дню защитника Украины.

В прошлом году на это было направлено более 7 миллионов ​​гривен. Помощь получили как участники АТО, так и члены семей погибших.

Также программа предусматривает приобретение новогодних подарков для детей участников АТО и ООС.

Региональная программа социальной поддержки участников АТО предусматривает санаторно-курортное лечение бойцов. Это приобретение путевок на 14 дней в местные санатории (за полгода путевки получили более 70 человек) и путевок «выходного дня» для семей участников АТО и ООС (таким правом воспользовались более 600 семей).

Кроме того, средства на оздоровление защитников выделяются из государственного бюджета: в прошлом году, благодаря этому, в санаториях отдохнули более 200 человек.

Также они имеют ряд льгот, в частности, скидку на оплату коммунальных услуг. Участники АТО с инвалидностью имеют скидку 100%, участники боевых действий - 75%, члены семей погибших и участники войны - 50%.

По словам Татьяны Бабенко, чтобы воспользоваться скидкой, граждане этой категории должны обратиться в местные управления социальной защиты. Их внесут в единый государственный реестр и выдадут соответствующую справку, которую нужно предоставить в коммунальное предприятие. В дальнейшем управления соцзащиты будут работать непосредственно с коммунальными предприятиями и переводить им средства.

Участники АТО и ООС также имеют право на внеочередное обеспечение жильем - по государственной и областной программам.

«От государства они получают компенсаторные выплаты на приобретение жилья, которое могут выбирать самостоятельно. В 2016 году такие выплаты получили 10 семей из Харьковской области, в 2017-м - 7 семей. В этом жилье уже получили 2 семьи, еще 6 семей - в процессе, - рассказала Татьяна Бабенко. - Что касается областной программы помощи в приобретении жилья, она предусматривает софинансирование из областного бюджета 40% стоимости жилья. В 2016 году такой возможностью воспользовались 16 семей участников АТО, в 2017-м была приобретена 61 квартира. В этом году программа также действует».

Также участники АТО и ООС имеют возможность стать на очередь на приобретение автомобиля - если это показано транспортной МСЭК. Уже имеющие авто могут получать компенсаторные выплаты на бензин. Они выплачиваются дважды в год и составляют около 400 грн.

Единовременное пособие участникам АТО и ООС выплачивается при установлении статуса инвалида войны из государственного бюджета через военкоматы. Так, лица с инвалидностью I группы получают сумму, равную 400 прожиточным минимумам (704,8 тыс. грн), II группы - 300 прожиточным минимумам (528,6 тыс. грн), III группы - 250 прожиточным минимумам (440,5 тыс. грн).

Что касается психологической реабилитации участников АТО и ООС, то по информации Татьяны Бабенко, в данный момент в области действует программа, по которой человек может самостоятельно выбрать учреждение, в котором хочет получать помощь, - санатории или реабилитационные центры по всей Украине. Наша область получила около 1 млн грн от государства на реализацию программы», - рассказала первый заместитель директора Департамента соцзащиты.

Кроме того, военнослужащие и демобилизованные могут обращаться в службы по делам семьи, детей и молодежи - областную и местные.

В этом году за психологической поддержкой в ​​центры обратились более 140 человек.