В ХПИ создали бесплатную службу социально-психологической помощи для студентов и сотрудников

В Харьковском «политехе» создана бесплатная служба социально-психологической помощи для его студентов и сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба НТУ «ХПИ».

В службу помощи вошли преподаватели, выпускники, студенты кафедры психологии и педагогики ХПИ.

Теперь в режиме онлайн студенты и сотрудники вуза смогут получить психологическую консультацию у специалистов.

Служба работает в Telegram: https://t.me/spsppuss

Также отмечается, что в ближайшее время канал психологической помощи ХПИ будет запущен и в других социальных сетях: Facebook, Instagram.

Сотрудники службы призывают: «Если из-за карантина вы чувствуете недостаток общения с друзьями и близкими, вас преследует апатия и лень, не знаете, как заставить себя что-то делать, и у вас возникают тревожные мысли о собственном будущем - обращайтесь к специалистам социально-психологической помощи».

Как сообщили в вузе, получить консультацию можно анонимно.