В Индустриальном районе появятся новые остановки и светофоры

11 февраля 2020 г. 13:00
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Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, новые остановочные павильоны планируют установить в 2020 году по 12 адресам в Индустриальном районе.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, соответствующее решение было принято по итогам личных приемов Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Кроме того, по поручению мэра в этом году в Индустриальном районе планируется установить четыре светофорных объекта: на пересечении ул. Библика и ул. Генерала Момота (возле школы №80), ул. Библика и пр. Индустриального, ул. Роганской и ул. Луи Пастера (около Городской поликлиники №9), а также по ул. Роганской, 89.

Отметим, в 2019 году после обращений жителей района к Геннадию Кернесу были установлены 12 новых павильонов ожидания на остановках общественного транспорта.

Возле школ №80 и 155 установлены дополнительные предупредительные дорожные знаки — «Пешеходный переход», «Дети», «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», «Внимание! Дети идут в школу».

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