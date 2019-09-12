В Изюме подростки избили сверстницу (видео)

В Изюме группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу.

Об этом сообщают в соцсетях, опубликовав видео инцидента.

"В Изюме толпа девушек жестоко избила девочку. Хомо сапиенсы так же сняли все на видео и залили себе в Инстаграм сториз", - говорится в подписи к видео.

На кадрах можно видеть, как одна из девушек толкает и наотмашь бьет свою жертву по различным частям тела.

Также можно увидеть, что на месте инцидента присутствуют и парни, в частности, один из молодых людей, кторый пытается остановить обидчицу.