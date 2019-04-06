В каких условиях Зайцева находится в СИЗО: опубликованы фото и видео

06 апреля 2019 г. 12:53
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Член правления Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин вместе с правозащитником Русланом Еременко и помощником нардепа Сергея Мельничука Николаем Маслием вчера, 5 апреля, провели мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор.

Об этом сам Удачин сообщил на странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото и видео

В том числе, правозащитники проверили условия содержания Елены Зайцевой, одной из виновниц смертельного ДТП на Сумской в октябре 2017-го года. Так, кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека.

"Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", - отметил Удачин. 

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