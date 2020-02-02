В Китае зафиксировали вспышку смертельного птичьего гриппа

В китайской провинции Хунань зафиксировали вспышку смертельного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вспышка произошла на ферме в городе Шаоян провинции Хунань на южной границе провинции Хубэй, которая является эпицентром нового смертоносного коронавируса.

«Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки», - говорится в заявлении. В сообщении отмечается, что случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зарегистрировано.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

По данным властей КНР, сегодня в стране от инфицирования новым коронавирусом уже умерло 259 человек. Подтверждено 11 тыс. 821 случай заболеваний, вызванных коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

