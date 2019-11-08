В Колумбии домашняя кошка спасла от смерти годовалого младенца (видео)

08 ноября 2019 г. 15:55
Источник: Корреспондент.net
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В Колумбии домашняя кошка спасла от смерти годовалого младенца. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Богота. Когда 27-летняя Диана Лорена Альварес вышла из дома, оставив годовалого сына Самуэля в кроватке.

Когда мать вернулась домой, то увидела, что ребенок выбрался и ползает по полу. Женщина решила узнать, как малышу это удалось и посмотрела запись камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что домашняя кошка по кличке Гатубела спасла ребенку жизнь.

Когда малыш направился к крутым ступенькам, ведущим на первый этаж, животное прыгнуло на ребенка.

Кошка преграждала путь ребенку до тех пор, пока он не повернул в другом направлении.

 

Видео: 

Cat Saves Toddler From Falling Down Stairs

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