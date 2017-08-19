В Крыму грязевой поток снес десятки машин

19 августа 2017 г. 11:18
Источник: Українські новини
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В аннексированном Крыму сильный водно-грязевой поток снес около 15 автомобилей на трассе Грушевка - Судак в ночь на 19 августа.

"В результате сложных погодных условий на трассе "Грушевка – Судак", на 18-ом км. в районе с. Дачное произошел сильный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия за пределами проезжей части дороги оказались около 15 автомобилей, требовалась срочная помощь спасателей МЧС... Также оказались подтоплены 41 домовладение, с охватом 201 человек жильцов из них 38 детей". - заявлено в сообщении.

По прибытии стало известно, что в результате схода водно-грязевого потока, автомобили, стоящие в заторе были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара.

Была проведена полная эвакуация граждан, которые на время ликвидации ЧП были размещены в Туристско-оздоровительном комплексе "Судак"

Спасатели осуществляют откачку воды из жилых домов, оказывают помощь населению.

Видео: 

Сход селевого потока в Крыму в Дачном. 18 августа 2017.

Селевой поток под Судаком 18.08.2017.

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