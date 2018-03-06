В Минобразования представили новый механизм зачисления детей в школу

06 марта 2018 г. 12:57
Источник: Новое время
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Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на основе ее территориальной доступности.

Об этом говорится в проекте МОН.

Документ описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы.

В частности, новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания.

Также гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе, но, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу при наличии там свободного места.

Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти.

"Итак, понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, отходит в прошлое", - подчеркнули в министерстве.

Отмечено, что администрация школ и местные органы власти будут обязаны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в частности инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в частности введение сменности в обучении.

В то же время в случае значительного превышения количества поданных заявлений над возможностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке.

"По прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превышать 0,5%", - считают в Минобразования.

Кроме того, в предложенном порядке описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9 класс) и лицеи (10-11 класс), а также условия и порядок отчисления обучающихся из учреждений среднего образования.

Напомним, Кабмин утвердил новый стандарт начального образования, по которому первоклассники начнут учиться уже с 1 сентября 2018 года.

 

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