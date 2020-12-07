В Минздраве рассматривают несколько форматов локдауна в Украине

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин сообщил о возможных форматах локдауна в Украине. Об этом он сообщил в интервью «Лига».

По словам Кузина, самый эффективный сценарий введения ограничений – прекращение работы всех сфер, за исключением жизненно необходимых: торговля пищевыми продуктами, здравоохранение, деятельность правоохранительных органов и тому подобное.

«Когда мы проговаривали ограничения, исходили из того, что должна быть приостановлена работа школ, университетов, праздников типа новогодних елок, общественное питание. Когда говорим о пищевых зонах в ТРЦ, например, там - высокий риск, потому что трудно в маске есть", - отметил Кузин.

В ответ на вопрос, какого именно локдауна ожидать украинцам, и. о. гендиректора ЦОС сказал: «проговаривалось несколько блоков. Это остановка развлекательных заведений, дискотек, аренды залов под корпоративы, праздники и тому подобное. Остановка учебных заведений – школы, садики, университеты. Далее - спортзалы за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Запрет всех массовых скоплений, выставок, концертов и тому подобное».

Также он отметил, что в отношении общественного транспорта продолжались оживленные дискуссии.

"Была идея ограничить его работу до 19:00. Но остановились на том, что любое ограничение общественного транспорта – трудный процесс и может привести к чрезмерному скоплению людей. Вероятнее всего, финальное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничения количество людей в салоне», - добавил он.

Кузин отметил, что такое же ограничение будет касаться кинотеатров, магазинов непродовольственных товаров, заведений питания, которые будут работать по доставке или по услуге "с собой". Салоны красоты или парикмахерские будут работать только по предварительной записи.

"Дополнительные разъяснения или точечные рекомендации планировали разработать для зимних курортов. Понимаем, что многие люди поедут на горнолыжные. Для них планировали дополнительные рекомендации, чтобы они работали только как гостиницы, без дискотек, празднований, корпоративов и тому подобное», - сообщил он.

Кроме того, и. о. гендиректора ЦОС подчеркнул, что отдельные рекомендации будут разработаны для рождественских ярмарок.

"Планировалось, что они будут работать, как магазины, без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продажи, чтобы не было скопления», - сказал он.

При этом Кузин отметил, что окончательные рекомендации будут обнародованы, когда Кабмин определится с форматом локдауна, поэтому точно сказать, будут ли новогодние концерты на улице, пока он не может.