В мире зарегистрировано более 14,5 тысяч случаев коронавируса, - Минздрав

По состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Как сообщается, подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по одному - в Испании, Финляндии и Швеции).

При этом в ведомстве отметили, что в Украине ни один подтвержденный лабораторно случай новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.

Кроме того, сегодня оперативный штаб Минздрава проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года. Случаи смертельного заболевания обнаружили в ряде азиатских стран, а также во Франции, США, Австралии, Канаде, Германии.