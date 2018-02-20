В Московском районе мужчина обокрал шиномонтаж

20 февраля 2018 г. 16:29
205 просмотров

Сегодня в 4:40  на улице Академика Белецкого в Харькове патрульные заметили мужчину, который при виде правоохранителей бросил рюкзак и стал убегать.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные догнали мужчину и при поверхностной проверке обнаружили у него  в рюкзаке вещи - вентили, грузики, пластыри и другие предметы для ремонта, которые, вероятно, были похищены из помещения шиномонтажа, который находился неподалеку.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Дело передали следователям.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.