В Московском районе мужчина обокрал шиномонтаж

Сегодня в 4:40 на улице Академика Белецкого в Харькове патрульные заметили мужчину, который при виде правоохранителей бросил рюкзак и стал убегать.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные догнали мужчину и при поверхностной проверке обнаружили у него в рюкзаке вещи - вентили, грузики, пластыри и другие предметы для ремонта, которые, вероятно, были похищены из помещения шиномонтажа, который находился неподалеку.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Дело передали следователям.