В Муниципальном культурном центре актеры начинают свои карьеры

11 февраля 2020 г. 17:20
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Начинающие режиссеры и молодые театральные коллективы начинают свою деятельность со сцены Харьковского муниципального культурного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила и.о. директора Харьковского муниципального культурного центра Арина Майсак.

По ее словам, в центре пробуют свои силы молодые режиссеры и актеры. Сцена МКЦ - скорее камерная, чем концертная, поэтому там можно играть драматические спектакли.

«Мы все внимание направили на сцену. Ежегодно дополняем сценические звук, свет, внедряем светодиодный LED-экран, который уникальный среди учреждений культуры нашего типа, модернизируем механизмы сцены. Благодаря современному сценическому оборудованию имеем конкурентоспособный сценический продукт. Утепляем наш зал, приобретаем современные кондиционеры и тепловые насосы в зрительный зал, начали замену театральных кресел. Уже установили три ряда и планируем ежегодно обновлять мебель», - сообщила Арина Майсак.

Кроме того, по ее словам, в центре работает маленький гастрономический театр - арт-кафе «Двери», где можно встретиться с актерами и режиссерами, которые только что представляли свои спектакли.

Арина Майсак сообщила, что в 2019 году в центре провели около 170 различных культурных мероприятий - спектакли, тематические, интерактивные и шоу-программы. В учреждении культуры работают 10 творческих коллективов для детей и молодежи, всего - более 300 человек. 

«Центр - неформальный, молодежный, театральный. Наши коллективы выступают на профессиональном уровне в Грузии, Франции, Италии, Испании. Участвуют в различных фестивалях и конкурсах и занимают высокие призовые места», - сообщила и.о. директора культурного центра.

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