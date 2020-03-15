В Нидерландах ученые нашли антитело против коронавируса

Ученые Медицинского центра Эразма в Роттердаме и Утрехтского университета заявляют, что нашли антитело к вирусу SARS-CoV-2.

Об этом сообщает NOS.

«Это первое известное нам антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано для изготовления лекарств, которые поступят в продажу», - говорит роттердамский профессор клеточной биологии Франк Гросфелд.

После предыдущих исследований аналогичных к Covid-19 вирусных инфекций исследователи уже имели это антитело в лаборатории.

«Мы должны что-то сделать, и, возможно, у нас уже что-то есть. Поэтому мы немедленно начали работать и работали круглосуточно», - сказал Гросфелд.

Он также добавил, что работа продолжается, а действенность антитела должна быть проверена на человеке, поэтому все эти исследования могут затянуться на месяцы. Сейчас эти исследования должны получить одобрение от других ведущих ученых в области биологии.

Ученый из Утрехта Беренд-Ян Бош подчеркнул, что это многообещающий шаг, но еще рано говорить об эффективности. Антитело в будущем может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса.

Специалисты подчеркнули, что наиболее эффективно - это профилактика, а не лечение. Поэтому нужна вакцина, разработка которой может занять два года.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. Болезнь распространилась по земному шару. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

В Нидерландах пока подтверждено 959 случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава по состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный). Всего в мире зарегистрировано 156 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73 968 (47,3%) человек выздоровели.