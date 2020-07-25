В Одессе снова не смогли поднять затонувший танкер "Делфи"

В Одессе завершилась неудачей очередная попытка поднять аварийный танкер «Делфи», потерпевший крушение осенью 2019 года. Сегодня с утра продолжились подготовительные работы по выкрениванию танкера. На побережье, в районе пляжа «Дельфин», где находится танкер, собралось много людей. Общественный порядок обеспечивают правоохранители. В частности, они контролируют, чтобы никто из посторонних не прошел в зону проведения работ.

Бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого принимает участие в операции, сообщил в социальных сетях, что сегодня удалось срастить 300-метровый стальной трос, закрепленный в лебедке буксира «Австралия», со стропом, зафиксированным в носовой части «Делфи». Также тросом соединили второй буксир - P&O Balqis - с кормой танкера. Позднее начались основные работы - указанные буксиры «дернули» аварийный танкер, но тросы не выдержали нагрузки.

Как сообщили в мэрии Одессы, оборвались оба троса. Будет ли сегодня еще одна попытка поднять "Делфи", пока неизвестно.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. В результате аварии танкера было загрязнено побережье. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

