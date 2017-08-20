В одном из районов Харькова введен карантин из-за бешенства кота

В ночь с 4 на 5 августа в открытое окно в одной из многоэтажек по ул. Рыбалко залетела летучая мышь, которую поймал домашний 9-летний кот, но при этом получил травму ротовой полости, сообщили в пресс-службе горсовета.

15 августа во время оказания медпомощи животное поцарапало хозяйке руки. Без видимых острых общих проявлений заболевания на следующий день кот умер. Лабораторное исследование подтвердило заболевание кота бешенством.

В настоящее время пострадавшая находится на лечении в стационаре Харьковской городской клинической больницы №2, а ее муж лечится амбулаторно.

Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в городе Харькове, были установлены карантинные ограничения на территории Немышлянского района, ограниченной пр. Московским, пр. Петра Григоренко, ул. Танкопия, бул. Богдана Хмельницкого. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.