В одном из районов Харьковской области на карантин закрыли все школы и детские сады

07 сентября 2020 г. 15:04
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В Великобурлукском районе, который с сегодняшнего дня в "красной зоне", на карантин закрытли 18 заведений среднего образования. Из них 17 - на дистанционном обучении и 1 - Григоровский лицей – полностью на карантине, так как болеют учителя. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Кроме того, в районе не работают 14 заведений дошкольного образования.

Что касается Харькова, то по данным Департамента образования Харьковского горсовета, в городе школ или отдельных классов, закрытых на карантин из-за коронавируса, нет.

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