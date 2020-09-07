В одном из районов Харьковской области на карантин закрыли все школы и детские сады

В Великобурлукском районе, который с сегодняшнего дня в "красной зоне", на карантин закрытли 18 заведений среднего образования. Из них 17 - на дистанционном обучении и 1 - Григоровский лицей – полностью на карантине, так как болеют учителя. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Кроме того, в районе не работают 14 заведений дошкольного образования.

Что касается Харькова, то по данным Департамента образования Харьковского горсовета, в городе школ или отдельных классов, закрытых на карантин из-за коронавируса, нет.