В операции по спасению детей из пещеры в Таиланде участвовал дайвер из Харькова

Юные футболисты и их тренер попали в беду приблизительно на середине экскурсионного маршрута по пещерам. Неожиданно начался ливень, и тоннель, по которому они шли, затопило водой. На помощь отправились местные спасательные службы, а когда оказалось, что дело совсем плохо - к ним присоединились эксперты и добровольцы из разных стран мира. Среди них был и харьковчанин Всеволод Коробов, который работает инструктором по пещерному дайвингу в Таиланде уже 7 лет.

Всеволод Коробов, дайвер, участник спасательной группы



Мы поинтересовались , можем ли мы как-то помочь, нам сказали, что нет, поскольку там будут задействованы военные, операцию будут проводить морские котики таиландские, но так получилось, что мы все равно поехали… И в первые дни, когда наши коллеги нырнули и показали, что достаточно эффективно могут делать те вещи, которые не могут делать тайцы, нас пригласили уже и мы работали в команде с морскими котиками

Британские эксперты, которых пригласила власть страны, предупреждали - спасти детей, которые застряли глубоко под водой, просто невозможно. Однако власти страны и добровольцы были решительны в своих намерениях.

Всеволод Коробов, дайвер, участник спасательной группы



Тайцы начали прокладывать там путь, так называемые ходовики, или веревки, грубо говоря, по которым можно двигаться. Наша команда начала им помогать, показывать, как можно использовать снаряжение, которое у них есть, для погружения в пещеры, ведь военных никто не готовил для погружения в пещеры… Если в обычных пещерах была бы соответствующая страховка, какие-то ставились бы перила, веревки, по которым можно было бы двигаться, то здесь первое время люди ходили как получается



Родные Всеволода про эту операцию узнали только тогда, когда увидели пост на его странице в Фейсбуке с кучей поздравлений от благодарных тайцев. Про опасную миссию сын им не рассказывал. Такое поведение достойно настоящего мужчины, считает отец Всеволода.

Анатолий Коробов, отец Всеволода



Действительно, он достаточно скромный, и даже возможно чрезмерно скромный, он не видит в этом, в этой спецоперации, которую он выполнял со своим другом и со своими друзьями из Бельгии, ничего сверхъестественного, он выполнял свою работу - так он мне говорит. Боюсь, что мало кто кроме него мог на такой шаг пойти, это точно



Теперь, когда волнения позади, отец планирует новую встречу с сыном. Он хочет нырнуть с ним с аквалангами ночью, чтобы, будучи ученым, исследовать влияние света на расстояние.