В переполненной водным транспортом Венеции за выходные погибли три человека

05 августа 2018 г. 17:35
Источник: Корреспондент.net
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Венецианская лагуна задыхается от обилия водного транспорта.

В результате двух инцидентов за выходные погибли три человека.

В результате двух инцидентов в венецианской лагуне за 2 дня погибло 3 человека, 8 получили ранения.

В пятницу, 3 августа, незадолго до полуночи моторная лодка врезалась в рыбацкую лодку, оба 69-летних рыбака погибли.

Находившиеся в моторной лодке молодые люди отделались травмами.

В субботу другая лодка перевернулась на большой волне - 1 человек погиб, 4 получили ранения.

Эти инциденты вновь оживили дискуссию о том, что лагуна и каналы перегружены обилием водного транспорта.

"К сожалению, Венеция превратилась в морской автобан, на котором моторные лодки устраивают гонки без правил", - заявил местный политик Стефано Педича.

"Протесты рыбаков и гондольеров никто не слышит", - подчеркнул он.

В городе многие поддерживают полный запрет использования моторных лодок.

Ранее сообщалось о том, что власти Венеции собираются ограничить число туристов в городе.

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