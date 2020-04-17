В Почаевской лавре коронавирус обнаружили у трех священников и пятерых хористов

В Тернопольской области коронавирус диагностировали трем священникам и пятерым хористам, которые имеют прямое отношение к Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ МП.

Об этом заявила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, сообщает Укринформ.

"Подчеркиваю, эти лица проживают в разных населенных пунктах Тернопольской, осуществляют церковные обряды, часто бывают в лавре. Собственно, по месту их проживания у них и был обнаружен коронавирус", - отметила она.

По ее словам, диагностировать состояние здоровья жителей лавры пока не удается по субъективным причинам. Сегодня должны быть готовы списки монахов и насельников лавры для проверки состояния их здоровья.

Сейчас богослужения в Лавре продолжаются. Центральный и «черный» входы открыты.

Гостиница для приезжих, которая находится на территории лавры, не принимает паломников.

Вчера и сегодня территорию лавры дезинфицировали. Также в окрестностях Почаева установили санитарно-пропускные посты.

Накануне в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине как минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами коронавируса.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что коронавирусом заражен настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.