В Почаевской лавре коронавирус обнаружили у трех священников и пятерых хористов

17 апреля 2020 г. 18:18
Источник: Новое Время
5 просмотров

В Тернопольской области коронавирус диагностировали трем священникам и пятерым хористам, которые имеют прямое отношение к Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ МП.

Об этом заявила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, сообщает Укринформ.

"Подчеркиваю, эти лица проживают в разных населенных пунктах Тернопольской, осуществляют церковные обряды, часто бывают в лавре. Собственно, по месту их проживания у них и был обнаружен коронавирус", - отметила она.

По ее словам, диагностировать состояние здоровья жителей лавры пока не удается по субъективным причинам. Сегодня должны быть готовы списки монахов и насельников лавры для проверки состояния их здоровья.

Сейчас богослужения в Лавре продолжаются. Центральный и «черный» входы открыты. 

Гостиница для приезжих, которая находится на территории лавры, не принимает паломников.

Вчера и сегодня территорию лавры дезинфицировали. Также в окрестностях Почаева установили санитарно-пропускные посты.

Накануне в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине как минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами коронавируса.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что коронавирусом заражен настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.