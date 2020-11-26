В Полтаве суд оправдал женщину-водителя, которая сбила подростка на пешеходном переходе

26 ноября 2020 г. 9:44
Источник: Левый берег
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Октябрьский суд в Полтаве оправдал местную жительницу, ресторатора Наталью Саенко, которая два года назад автомобилем сбила подростка-велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер после нескольких месяцев комы.

Оправдание произошло "из-за недоказанности уголовного нарушения", пишет "Суспильне. Полтава". 

Прокуратура и потерпевшие настаивали на восьми годах заключения для Саенко. Однако она и ее адвокаты просили оправдания и называли вину недоказанной.

Издание "Полтавщина" добавляет, что с автомобиля после ДТП были сняты номера. Также странным образом исчезли записи видеорегистратора с авто Саенко.

"Суд признал, что ДТП произошло с участием двух транспортных средств. Велосипедист нарушил правила дорожного движения - выехал на пешеходный переход, а должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках. Также судья Анатолий Савченко, согласно результатам экспертизы, признал, что обвиняемый Наталья Саенко не могла избежать столкновения.
Кроме того, суд признал не допустимыми доказательства стороны потерпевших и обвинения о том, что Саенко в момент аварии разговаривала по телефону ", - пояснили журналисты.

Напомним, что 6 ноября 2018 года на ул. Соборности в Полтаве внедорожник Mercedes-Benz ML250, за рулем которого находилась Наталья Саенко, совершил наезд на 15-летнего велосипедиста Артема Левченко. 

Сразу после ДТП муж Саенко забрал из машины видеорегистратор, а на следующий день видеорегистратор без каких-либо видео предоставили следователям.

 

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