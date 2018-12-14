В психиатрической больнице на Харьковщине персонал издевался над пациентами

В психиатрической больнице в Харьковской области персонал издевался над пациентами.

Об этом свидетельствуют результаты мониторингового визита сотрудников Департамента реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека совместно с общественными проверяющими в Областной психиатрической больнице № 2 Барвенковского района Харьковской области, сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Больница рассчитана на 100 коек: мужское отделение - на 60, женское - на 40.

Во время мониторинга мужского отделения было установлено, что вместо 56 пациентов, которые согласно документации находились на лечении, в отделении был только 41 пациент.

По словам главной медицинской сестры, четыре пациента в день визита были выписаны, хотя в медицинской документации об этом не было никаких записей.

Остальные пациенты, по ее словам, находятся в лечебном отпуске. Однако это также нигде не было зафиксировано.

Проверяющие осмотрели здания, расположенные на территории больницы, и в одном из помещений, которое не отапливается, обнаружили пятерых пациентов.

Они вместе с сотрудником больницы были закрыты в нем с утра до 15 часов.

По словам сотрудника Департамента национального превентивного механизма Ирины Сергиенко, один слепой пациент был в тапочках на босу ногу и трясся от холода.

На место проверяющие вызвали полицию. Пациенты не хотели возвращаться в отделение, боясь, что к ним могут применять физическое насилие.

Кроме того, в женском отделении выявили факт злоупотребления личными пенсионными средствами пациентов на нужды больницы. Особенно это касается тех пациентов, которые находятся в больнице много лет.

Также мониторы зафиксировали ненадлежащие условия пребывания: в мужском отделении нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохого качества матрасы и постельное белье, отсутствуют прикроватные тумбочки, пациенты курят в помещении, а в женском отделении присутствует неприятный запах.

Пациенты не выходят на прогулки и не имеют свободного доступа к питьевой воде.

По результатам визита в лечебное учреждение составлен отчет с рекомендациями, который будет направлен руководству Харьковской области и областной прокуратуры.