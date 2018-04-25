В РФ победитель школьных олимпиад по химии покончил с собой после проверки ФСБ

25 апреля 2018 г. 14:08
Источник: Новое время
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В понедельник, 23 апреля, в Подмосковье 17-летний лицеист выпрыгнул из окна квартиры.

До этого к победителю областных и всероссийских олимпиад по химии приходили с проверкой сотрудники ФСБ.

Как сообщается, одаренный подросток занимался любимым предметом не только в стенах школы, но и дома, где создал для себя мини-лабораторию.

В свою очередь, соседи на опыты парня, которые иногда сопровождались незначительными взрывами, пожаловались в спецслужбу.

После этого сотрудники ФСБ пришли с проверкой и взяли с подростка и его родителей подписку о неразглашении ее результатов.

Во время осмотра квартиры после самоубийства была найдена записка, адресованная родителям парня, в которой он написал, что России не нужны одаренные люди, а таких, как он, душат проверками.

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