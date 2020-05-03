В России - новый рекорд по COVID-19: более 10 с половиной тысяч заражений за сутки

По состоянию на субботу, 3 мая, в России зафиксировали 134 687 случаев заражений коронавирусной инфекцией. За сутки инфицирование подтвердили еще у 10 633 человек, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавирус от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

Запрошлые сутки в РФ заражение подтвердили у 9 623 человек. Сейчас Россия занимает седьмое место в антирейтинге стран по количеству зараженных среди населения, между Германией и Турцией.

Больше всего заболевших в Москве, только за последние сутки COVID-19 обнаружен почти у шести тысяч человек.

С начала эпидемии в России умерло 1 280 человек, еще 16 639 – выздоровели.

Коронавирус в России распространяется очень стремительно, ежедневный прирост заражений в стране постоянно увеличивается. Заражение инфекцией выявили в премьер-министра России Михаила Мишустина и у настоятеля главного собора Московской епархии РПЦ, который отрицал угрозу инфицирования в храмах.

Владимир Путин продолжил "нерабочие дни" в РФ до 11 мая, и даже отменил традиционный парад Победы на Красной площади. Вместо этого в Москве ограничатся салютом и пролетом боевой авиации над Кремлем.