В России осудили украинского экс-министра за нападение на посольство

09 декабря 2019 г. 14:44
Источник: УНИАН
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Экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского в России приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он бросил камень в посольство РФ в Киеве 14 июня 2014 года - в день российской атаки на украинский транспортный Ил-76 под Луганском, в результате которой погибли 49 военнослужащих.

Такое решение огласила судья Мосгорсуда.

"Суд приговорил: признать Рудьковского Николая Николаевича виновным и назначить ему наказание сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", - сказала она.

Кроме этого суд взыскал с Рудьковского более 14 млн российских рублей для компенсации нанесённого ущерба российскому посольству.

Приговор может быть обжалован. Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить обвиняемого к шести годам колонии. Данное дело рассматривается в особом порядке по просьбе Рудьковского, который полностью признал вину.

Россия обвиняет Рудьковского в участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства тех, кто имеет международную защиту, с целью осложнить международные отношения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
 

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