В США от курения вейпа умерли три человека

В США три человека погибли из-за заболевания, которое было вызвано курением электронной сигареты, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, первая смерть в результате злоупотребления вейпом произошла в штате Иллинойс в августе этого года.

В сентябре в Орегоне сообщили о втором похожем случае.

Еще одна смерть из-за вейпа была зафиксирована в штате Индиана.

Кроме того, в США было зафиксировано 450 случаев легочных и респираторных заболеваний, которые, предположительно, связаны с курением электронных сигарет.

Ранее сообщалось, что Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет.