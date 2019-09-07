 

В США от курения вейпа умерли три человека

07 сентября 2019 г. 11:45
Источник: Корреспондент.net
3 просмотра

В США три человека погибли из-за заболевания, которое было вызвано курением электронной сигареты, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, первая смерть в результате злоупотребления вейпом произошла в штате Иллинойс в августе этого года.

В сентябре в Орегоне сообщили о втором похожем случае.

Еще одна смерть из-за вейпа была зафиксирована в штате Индиана. 

Кроме того, в США было зафиксировано 450 случаев легочных и респираторных заболеваний, которые, предположительно, связаны с курением электронных сигарет.

Ранее сообщалось, что Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.