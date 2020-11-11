В три раза меньше: в Харьковском центре службы крови не хватает доноров

Держите, оставьте рюкзачок в шкафчике, проходите сюда в зал.

Почти два дня. Операционная комната Харьковского центра службы крови - пустая. Сегодня сюда пришли 35 доноров - а это в разы меньше, чем до карантина. Валентин, чтобы стать донором несколько дней соблюдал определенную диету, не ел жареного, острого и жирного. Накануне вечером пил много воды, а утром хорошо позавтракал.

Валентин Чальцев, донор:

Я впервый раз сюда пришел для донорства. Я пришел сделать анализы и заодно здаю донорство. Одного знаю, он сдает кровь как донор, когда нужно было. Требовалась кровь, а у него была похожая кровь и он чтобы помочь человеку, решил сдать кровь.

В центре говорят, людей стало меньше сразу же, как ситуация с заболеваемостью в стране ухудшилась. Студенты, которые зачастую становились донорами, ушли на карантин, а выездным группам службы крови в области отказывают в донорстве, ссылаясь на то, что в населенных пунктках есть больные на ковид.

Вадим Яворский, директор Харьковского областного центра службы крови:

Зменшилась в три рази. Від потреби 150-ти на день в Харківському центрі і у відділеннях трансфузіології в цілому повинно бути 150. На сьогодні ми маємо близько. Ця ситуація достньо катастрофічна. І ми в деяких випадках відмовляємо пацієнтам.

Директор центра подчеркивает, что не следует забывать о других заболеваниях - травматизм, онкология осложнения при родах. Этим пациентам кровь нужна немедленно. Также из-за нехватки в банке крови - могут перенести сложные плановые операции. К тому же в центре утверждают, что придерживаются всех санитарных норм и правил Минздраву, а следовательно - их посетители в безопасности.

Марина Бурлака, операционного сестра:

Этого бояться не надо. Нужно просто приходить и спасать людей. У нас до того, как они приходят до операционной, они проходят уже анализ крови врача терапевта, на входе меряют температуру изначально, потом у терапевта повторно, если что-то есть какие-то признаки, то естественно врач терапевт к нам не пропустит.

Дороном может стать совершеннолетний человек, который не имеет заболеваний сердца, крови, легких и онкологии. После сдачи крови не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, употреблять спиртные напитки и управлять транспортными средствами.