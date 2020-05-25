В Украине будут оптимизировать тестирования на COVID-19

Сейчас в Украине ежедневно делают более девяти тысяч тестов на коронавирус COVID-19, но это количество может быть увеличено до 40-50 тысяч в сутки, за счет метода пулинга, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Далее будем двигаться методом пулинга - объединения 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти пять тестов будут рассматриваться индивидуально", - пояснил премьер.

При нынешнем уровне лабораторного оборудования, количество ежедневных тестирований украинцев можно будет увеличить в четыре-пять раз, считает Шмыгаль. Он также акцентировал на том, что сейчас проблем с тестами в Украине нет.

"При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте", - добавил Шмыгаль.

По его словам, выход из карантина будет таким же "плавным" и постепенным, как и вход в него, поскольку эпидемия никуда не делась. Так, в этом месяце Украина перешла на адаптивную модель карантина: принимать решение об ужесточении или смягчении ограничений будет местная власть, с учетом эпидситуации в регионе.