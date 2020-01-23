В Украине цирковые животные будут проходить реабилитацию в харьковском экопарке

23 января 2020 г. 15:17
Источник: Новое время
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Животные из государственных цирков получат возможность реабилитации в Фельдман экопарке.

Соответствующим меморандум о сотрудничестве с ним в четверг, 23 января, подписало Министерство культуры, молодежи и спорта.

«Наш интерес как министерства не просто прекратить использовать животных в развлекательных программах, мы думаем и о том, что будет потом с этими животными. Нас интересует их судьба. И этот меморандум - это прекрасный пример государственно-частного партнерства», - заявила заместитель председателя ТКТС Ирина Подоляк.

Согласно подписанному документу, экопарк обязуется разместить животных в достойных условиях, отвечающих требованиям каждого вида, ухаживать за ними и оказывать ветеринарную помощь.

«То, что касается животных, которые находятся в частной собственности, мы так же готовы вместе с общественными организациями помочь владельцам животных эти вопросы решить. Мы предусмотрели в меморандуме возможность для них принять участие в сотрудничестве в рамках этого документа, но мы не имеем ни права, ни намерения вмешиваться в решения, которые примут владельцы», - добавила заместитель министра.

 

Видео: 

Цирк без животных

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